Путин подписал закон о проведении эксперимента по исламскому банкингу в ряде регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, который разрешает установить в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане экспериментальный правовой режим деятельности по исламскому финансированию. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Отмечается, что перечень регионов, где разрешается провести эксперимент, может быть расширен по решению кабмина и ЦБ РФ.

Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, такой правовой режим запрещает выплаты процентов, сделки с условиями неопределенности, а также финансирование определенных секторов экономики. Среди таких секторов – игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов.

Вместе с тем распространенными операциями исламского банкинга являются рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Участниками эксперимента могут стать кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

Ранее Госдума приняла закон об исламском банкинге. Инициатором выступили парламентарии во главе с начальником думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По подсчетам экспертов, доля рынка исламских продуктов в данных субъектах может достичь 5–7% от общего объема банковских услуг.

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