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31 июля, 19:45

Транспорт

Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте

Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте

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Электронные билеты могут ввести на водном транспорте. Обеспечить такую возможность Владимир Путин поручил правительству на совещании по вопросам развития речного судоходства.

Речь также шла о возможности расширения водных путей в границах Москвы и организации судоходства автономных судов с обязательным использованием автоматической идентификационной системы. Это значит, что Москва получит право на диспетчерское регулирование движения судов в границах города, полномочия по согласованию маршрутов и расписания, а также право на установление дополнительных требований к охране окружающей среды от загрязнений, связанных с судоходством.

Кроме того, президент поручил поддержать льготный лизинг для строительства 200 новых речных судов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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