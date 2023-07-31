31 июля, 19:45Транспорт
Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте
Электронные билеты могут ввести на водном транспорте. Обеспечить такую возможность Владимир Путин поручил правительству на совещании по вопросам развития речного судоходства.
Речь также шла о возможности расширения водных путей в границах Москвы и организации судоходства автономных судов с обязательным использованием автоматической идентификационной системы. Это значит, что Москва получит право на диспетчерское регулирование движения судов в границах города, полномочия по согласованию маршрутов и расписания, а также право на установление дополнительных требований к охране окружающей среды от загрязнений, связанных с судоходством.
Кроме того, президент поручил поддержать льготный лизинг для строительства 200 новых речных судов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.