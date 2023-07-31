Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте

Электронные билеты могут ввести на водном транспорте. Обеспечить такую возможность Владимир Путин поручил правительству на совещании по вопросам развития речного судоходства.

Речь также шла о возможности расширения водных путей в границах Москвы и организации судоходства автономных судов с обязательным использованием автоматической идентификационной системы. Это значит, что Москва получит право на диспетчерское регулирование движения судов в границах города, полномочия по согласованию маршрутов и расписания, а также право на установление дополнительных требований к охране окружающей среды от загрязнений, связанных с судоходством.

Кроме того, президент поручил поддержать льготный лизинг для строительства 200 новых речных судов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.