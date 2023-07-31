Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки россиян водным транспортом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин поручил проработать обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) на перевозки пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам. Соответствующее поручение было размещено на сайте Кремля.

"Проработать вопросы... об установлении налоговой ставки по НДС 0% при реализации услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам", – указано в документе.

Также президент поручил обеспечить тарифы на перевозку грузов с учетом влияния на деятельность других видов транспорта.

Согласно документу, доклад должны представить до 15 октября текущего года.

Российский лидер в том числе поручил проработать вопрос, связанный с продлением навигации на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал для дальнейшего увеличения его пропускной способности. Поручение должны выполнить до 15 октября.

"На Азово-Черноморском направлении проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий", – указано в документе.

Ранее Путин поручил проработать вопрос организации автономного судоходства на столичных реках, доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года.

Также президент поручил правительству обеспечить возможность использования на водном транспорте электронных билетов и при необходимости внести изменения в законодательство РФ. Доклад ожидается до 1 ноября текущего года.



Речные трамвайчики набрали популярность в Москве