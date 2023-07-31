Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю возложить на российский организационный комитета "Победа" координацию деятельности <...> по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы", – говорится в указе.

Правительству при взаимодействии с комитетом "Победа" необходимо в течение трех следующих месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, часть из которых должна быть посвящена решающим событиям войны.

Часть предстоящих мероприятий должна пройти с участием представителей руководств иностранных государств. МИД РФ поручено оказать содействие в их проведении.

Как следует из указа, кабмину также необходимо предпринять шаги по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ. То же касается и других органов власти, в том числе региональных: им, в частности, поручено оказывать ветеранам всю возможную помощь с точки зрения их социальной защиты.

Кроме того, глава государства постановил оказывать органам местного самоуправления содействие в вопросах приведения в порядок воинских захоронений и мемориалов, а также захоронения останков участников войны.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что Московский областной суд признал факт геноцида в Подмосковье во время оккупации нацистов в 1941–1942 годах, таким образом удовлетворив соответствующее ходатайство региональной прокуратуры. Было установлено, что жертвами действий немецких войска стали 26 тысяч человек.

