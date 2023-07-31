Монтаж панорамных окон с видом на реку завершается на станции столичного метро "Пыхтино"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На строящейся станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии московского метро близятся к завершению работы по монтажу панорамных окон с видом на реку Ликову. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Установка окон на платформе станции метро, расположенной ниже уровня земли, кажется парадоксальным решением. Однако сложный рельеф местности позволил с южной стороны станции "Пыхтино", на уровне платформы, выполнить панорамное остекление, которое открывает вид на прилегающие к станции природные объекты, в частности на долину реки Ликовы", – сообщил он.

К настоящему времени специалисты смонтировали 1 372 квадратных метра наружных и 770 квадратных метров внутренних витражных конструкций. Пространство между витражами будет предназначено для обслуживания светопрозрачных конструкций окон.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что поступающий через окна дневной свет будет освещать стену с изображениями отечественных самолетов. Помимо этого, освещение на стену будет направлено от самолетных турбин, которые станут еще одним авиационным элементом оформления станции.

Между тем монтаж изображений с самолетами, в частности винтового Ту-2 и современного Ту-20, выполнен на 75%.

"Монтаж световых потолочных "турбин" также активно ведется: на металлические каркасы устанавливается световое оборудование, затем – декоративные алюминиевые панели", – сообщил Кравцов.

Ввод в эксплуатацию нового участка Солнцевской линии метро, в состав которого войдут станции "Пыхтино", "Внуково", а также метромост через реку Ликову, улучшит транспортную доступность для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы. Аэропорт Внуково станет первым в России с собственной станцией метро.

Сергей Собянин ранее анонсировал завершение строительства участка от "Пыхтина" до "Внуково". После запуска участка протяженность Солнцевской линии от "Делового центра" до "Внуково" составит около 30 километров. Строительная готовность "Пыхтина" сейчас составляет более 90%.



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