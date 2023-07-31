Собянин рассказал о новинках мобильного приложения "Электронный дом"

Фото: depositphotos/tatsianama

В новой версии приложения "Электронный дом Москва" разработчики учли пожелания пользователей и сделали его более удобным. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Сделали мобильное приложение "Электронный дом Москва" еще удобнее. <...> Теперь на главном экране отображаются все самые важные опции", – написал мэр.

Так, на главной странице теперь можно найти раздел с новостями дома, района и города. Там же разместились разделы "Популярное" с наиболее востребованными сервисами и "Важное" с различными напоминаниями и уведомлениями, например, об отключении воды. В разделе "Истории" между тем появятся различные полезные статьи, рекомендации и информация о нововведениях приложения.

Кроме того, на основном экране пользователи теперь смогут увидеть количество баллов, которые начисляются за активность в различных городских проектах и которые можно потратить на различные подарки на сайте "Миллион призов".

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября запустится единый сервис жалоб в органы власти. Он будет работать на базе портала госуслуг. Сервис тестируется с 2021 года и пока функционирует в ограниченном режиме.

