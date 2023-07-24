Функцию активации баланса на "Тройке" протестируют на турникетах метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене приступили к финальному тестированию возможности активации баланса на "Тройке" через турникеты. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Скоро активировать билет на "Тройке" вы сможете на самих турникетах метро! Это значит, что не надо будет пользоваться желтыми терминалами после покупки билетов", – говорится в сообщении.

Тестирование функции проведут с участием фокус-группы из 100 человек. Для участия в эксперименте желающим необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", внести данные "Тройки" или карты москвича, а затем написать фразу "тест нового сервиса" в чат-бот Александру.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, подобная мера позволит пассажирам экономить время на популярных станциях метро. После завершения тестирования функция станет доступна для всех обладателей карт.

Сейчас активировать "Тройку" можно не только с помощью желтых терминалов в метро. Функция доступна на валидаторах в электробусах, автобусах и трамваях.

Ранее выяснилось, что москвичи в 10 раз реже стали покупать бумажные проездные. Новые способы оплаты уменьшили число продаж бумажных билетов с 375 миллионов в 2013 году до 41 миллиона в 2022 году. При этом число самих поездок в метро выросло.



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