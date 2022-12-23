В РФ предложили списать у регионов долги по кредитам в объеме затрат на мобилизацию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Хорошей поддержкой для российских регионов станет мера, согласной которой с них будет списана задолженность по бюджетным кредитам в том количестве средств, которые были направлены ими на поддержку присоединенных субъектов и мобилизацию. Таким мнением поделился глава комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он заявил об этом во время собрания комиссии.

"В части мер поддержки региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления считаем необходимым разработать механизм списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведения мобилизационных мероприятий", – цитирует Текслера ТАСС.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости оперативно решать все проблемы, которые выявились после объявления частичной мобилизации.

Российский лидер указал на то, что систему следует выстраивать по современной повестке.

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