Кабмин РФ утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Правительство России утвердило возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов, сообщается на сайте кабмина.

В соответствии с постановлением кабмина, подать соответствующее заявление граждане смогут, воспользовавшись порталом "Госуслуги" или лично посетив МФЦ. Снять самозапрет можно будет, повторив эту процедуру. Сделать это россияне смогут неограниченное количество раз.

При этом все сведения о введении самозапрета будут отражены в кредитной истории гражданина.

Ранее в Госдуме предложили списать за счет бюджета часть кредитов россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

По мнению автора инициативы главы партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, подобная программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования или покупку российского автомобиля. Он также уточнил, что такая кредитная амнистия в виде единоразового списания долгов будет проводиться при падении доходов малоимущей семьи.

