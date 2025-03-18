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18 марта, 18:28

Политика

Медведев заявил, что за правовой поддержкой обратились свыше 600 тыс бойцов СВО

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

За юридической поддержкой бойцов СВО обратились более 600 тысяч человек, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания коллегии Минюста России.

"Это помогает решать задачи, связанные с реализацией льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат. Это касается сегодня огромного количества людей, эта работа очень востребованна", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, работа в сфере правовой поддержки российских военнослужащих имеет большое значение. Медведев напомнил, что бойцы спецоперации с 2022 года получают бесплатную юридическую помощь, а с 2023 года эти нормы были закреплены в законе.

В ходе своего выступления политик также отметил вклад ФСИН и ФССП в укрепление российских Вооруженных сил в ходе СВО и повышение обороноспособности РФ. Обе службы, в частности, активно привлекают россиян на военную службу, объяснил Медведев.

"Одно из безусловных достижений – это то, что в новых субъектах нашей страны в целом сформирована и действует система регионального публичного управления. Министерство юстиции смогло наладить работу органов регистрации актов гражданского состояния, адвокатуры, нотариата, общественных структур, экспертных учреждений", – добавил политик.

В это же время в новых регионах не только созданы, но и укомплектованы территориальные органы подведомственных служб, что является непростой задачей с учетом ситуации, которая существует сегодня, заключил Медведев.

Ранее представители фракции "Справедливая Россия – За правду" решили внести в ГД проект базового закона о единых мерах поддержки участников СВО. Ожидается, что законопроект отнесет к единым мерам поддержки бойцов спецоперации и членов их семей освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, обеспечение сохранности транспортных средств на постоянной основе.

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