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Российские военные создали специальный коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уже эвакуированы 10 человек, сообщает Минобороны РФ.

"Десять мирных жителей – пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) сделали их убежище смертельно опасным", – рассказали в ведомстве.

Чтобы обезопасить людей от прилетов украинских FPV-дронов, военнослужащие России создали специальный коридор, развернув для этого средства РЭБ, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников, указали в Минобороны.

Взрослые и дети перемещались от укрытия к укрытию, во время обстрелов они прятались в подвалах и развалинах. Выйдя в безопасное место, военные доставили граждан на технике в Донецк, где их встретили врачи и волонтеры.

ВС РФ освободили Константинополь 9 марта 2025 года. Военнослужащие провели зачистку и закрепились в населенном пункте. Для поддержки штурмовых подразделений и уничтожения позиций ВСУ они задействовали расчеты ударных БПЛА и артиллерию.