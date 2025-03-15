Войска РФ уничтожили пять станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения группировки войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink, 62 украинских беспилотника и 25 пунктов управления ими. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

По его словам, потери украинских формирований за сутки составили более 250 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и столько же станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российские войска уничтожили цех изготовления и места хранения беспилотников ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 33 населенных пункта в зоне СВО. Из них 29 были отбиты в Курской области, четыре бойцы взяли под контроль в Донецкой Народной Республике (ДНР) и один – в Сумской области.