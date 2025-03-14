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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили лучшие единицы вооружения НАТО в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Forbes.

По данным издания, ВСУ бросили в регионе тяжелое вооружение и технику, которые не смогли забрать с собой. В частности, украинская армия оставила танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M777.

Журналистка итальянского издания L'Antidiplomatico Клара Стателло отметила, что поражение ВСУ в курской Судже можно назвать "пощечиной" главе Украины Владимиру Зеленскому, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Она напомнила, что украинский лидер при поддержке европейских союзников и предыдущей администрации США делал все возможное, чтобы привлечь Украину за стол переговоров с позиции силы.

Стателло заявила, что потеря контроля над Суджей – сильнейшее поражение для политического и военного курса Зеленского. Кроме того, она назвала это политическим крахом как для президента Украины, так и для его ближайшего окружения.

Минобороны России сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На первых кадрах из освобожденного города можно было заметить поврежденные здания, в том числе помещения школы с рухнувшей крышей, и другие поврежденные постройки.

Владимир Путин поблагодарил военнослужащих России, которым удалось освободить Суджу. Он выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены.

Кроме того, во время поездки в регион Путину сообщили, что российская армия освободила свыше 1 100 квадратных километров территории в субъекте, что составляет более 86% от площади ранее занятой ВСУ.