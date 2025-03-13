Лукашенко заявил, что Курская область будет освобождена в течение нескольких дней

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Курская область будет полностью освобождена в течение нескольких дней. Об этом заявил Александр Лукашенко.

"Что вы думаете, главнокомандующий (Владимир Путин. – Прим. ред.) просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию – завтра уже", – сказал белорусский лидер, комментируя поездку президента РФ в Курскую область.

Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным 13 марта. Они намерены обсудить развитие взаимодействия и перспективные направления сотрудничества.

Накануне Путин посетил Курскую область. В командном пункте президенту РФ доложили, что российские бойцы освободили свыше 1 100 квадратных километров территории в регионе, что составляет более 86% от площади ранее занятой Вооруженными силами Украины.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что во время боевых действий с 6 августа 2024 года на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Затронув операцию по прорыву в тыл противника по газовой трубе в Судже, Герасимов отметил, что она стала полной неожиданностью для ВСУ. Начальник Генштаба добавил, что в операции участвовали 600 человек. Особенно отличились бойцы отрядов "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк.

Кроме того, президент РФ поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области.