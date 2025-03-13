13 марта, 10:05Политика
Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом, передает агентство БелТА.
Его самолет совершил посадку в столичном аэропорту Внуково. Лайнер встретил почетный караул. Кроме того, с учетом официального статуса визита предусмотрено исполнение гимнов двух стран.
Белорусский лидер посетит столицу для переговоров с Владимиром Путиным. Сначала встреча пройдет в формате "один на один", после чего к ней присоединяться члены делегаций.
Лидеры обсудят развитие сотрудничества между странами и перспективные направления взаимодействия. Один из вопросов коснется совместной работы в интеграционных форматах. Также президенты обменяются мнениями о текущей международной ситуации.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
По предположению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин после встречи может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле. Однако все будет зависеть от вопросов журналистов.
Ранее Песков называл Минск лучшим местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля напомнил, что Белоруссия является главным союзником России.