Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом, передает агентство БелТА.

Его самолет совершил посадку в столичном аэропорту Внуково. Лайнер встретил почетный караул. Кроме того, с учетом официального статуса визита предусмотрено исполнение гимнов двух стран.

Белорусский лидер посетит столицу для переговоров с Владимиром Путиным. Сначала встреча пройдет в формате "один на один", после чего к ней присоединяться члены делегаций.

Лидеры обсудят развитие сотрудничества между странами и перспективные направления взаимодействия. Один из вопросов коснется совместной работы в интеграционных форматах. Также президенты обменяются мнениями о текущей международной ситуации.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

По предположению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин после встречи может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле. Однако все будет зависеть от вопросов журналистов.

Ранее Песков называл Минск лучшим местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля напомнил, что Белоруссия является главным союзником России.