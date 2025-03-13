Песков допустил, что Путин выскажется по Украине после переговоров с Лукашенко

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Владимир Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле 13 марта по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Все будет зависеть от вопросов журналистов", – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря российского лидера.

США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

После этого госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине. По его словам, если Москва откажется от предложения о перемирии, то это "многое" скажет Вашингтону.

При этом в Кремле призвали не торопиться с реакцией Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.