13 марта, 03:40Политика
Посол Келин заявил, что РФ рассмотрит предложение США о перемирии на Украине
Фото: depositphotos/borjomi88
Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине. Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил изданию The Wall Street Journal.
Вместе с тем дипломат добавил, что российская сторона собирается прекратить военные действия только тогда, когда будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение. Келин подчеркнул, что Москва подходит к инициативе с большой осторожностью.
Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.
В Кремле призвали не торопиться с вопросом о реакции Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.
Если РФ откажется от предложения о перемирии на Украине, то это "многое" скажет Соединенным Штатам о целях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что Вашингтон "настоятельно призывает" Москву рассмотреть возможное прекращение всех боевых действий.
Песков призвал не спешить с вопросом о реакции РФ на идею о перемирии на Украине