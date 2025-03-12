Песков призвал не спешить с реакцией России на предложение о перемирии на Украине

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться с вопросом о реакции России на предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

"Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (госсекретарь США Марко. – Прим. ред.) Рубио, и (советник президента США по нацбезопасности Майк. – Прим. ред.) Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, сначала Москва должна эту информацию получить.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовской Джидде. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

