Трамп заявил, что перемирие на Украине имеет "обратную сторону" для РФ

Фото: 123RF/palinchak

Предложенная договоренность о введении режима прекращения огня на Украине имеет для России смысл, но вместе с тем и "обратные стороны". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны", – цитирует Трампа РИА Новости.

Лидер США добавил, что ситуация с возможным прекращением огня в данный момент очень сложная.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В Кремле призвали не торопиться с реакцией Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.

Трамп отметил, что в контексте урегулирования украинского конфликта обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. Глава Белого дома также заверил, что после прекращения огня на Украине наступит полное перемирие.