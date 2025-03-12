Вэнс заявил, что представители РФ и США встретятся в следующие несколько дней

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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что в течение нескольких следующих дней представители России и США должны будут встретиться в Москве, а также переговорить по телефону. Об этом сообщает ТАСС.

"Как заявил президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.), мы считаем, что находимся в очень хорошем месте, где украинцы согласились на прекращение огня, и теперь мы собираемся выяснить, сможем ли мы добиться согласия россиян на прекращение огня", – отметил американский политик.

До этого Трамп заявлял, что американские представители летят в Россию для обсуждения возможного прекращения огня.

11 марта представители Штатов и Украины провели переговоры в Джидде, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В Кремле, в свою очередь, призвали не торопиться с реакцией Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.