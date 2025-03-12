Трамп заявил, что договоренности о контактах с Путиным пока нет

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Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности о контактах с Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщает РИА Новости

"До этого пока не дошло", – объяснил глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что исходящие от Москвы сигналы по поводу возможного прекращения огня позитивные. Как сообщил политик, сейчас представители США летят в Россию для обсуждения этого вопроса.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

При этом в Кремле не исключили, что после американско-украинских переговоров может быть организован телефонный разговор Путина с президентом США. Если будет необходимо, беседу организуют очень быстро, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Штаты надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине, подчеркивал Трамп.