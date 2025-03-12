Трамп не считает нужным вводить меры против РФ из-за урегулирования на Украине

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США не считают нужным вводить новые меры против России, поскольку это противоречило бы цели завершить украинский кризис. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. <…> Но я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир", – передает ТАСС слова главы Белого дома.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Трамп заявил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио счел неконструктивным заранее угрожать России мерами, если она не согласится на прекращение огня на Украине. По словам руководителя Госдепа, сейчас стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".