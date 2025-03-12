Рубио счел неконструктивным заранее угрожать России мерами

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США считают неконструктивным заранее угрожать России мерами, если она не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

По словам руководителя Госдепа, сейчас стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии". Он сообщил, что администрация США планирует множество новых контактов с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Рубио допустил возможность рассмотрения вопроса об ослаблении санкций Евросоюза против России и о судьбе замороженных активов РФ на будущих переговорах по Украине.

Ранее госсекретарь США заявлял, что Соединенные Штаты призвали Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине. По его словам, единственным путем урегулирования конфликта являются мирные переговоры.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Трамп заявил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.