США призвали Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Соединенные Штаты призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

"Сейчас мы с нетерпением ждем ответ России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий", – передает слова главы Госдепа РИА Новости.

По словам госсекретаря США, единственным путем урегулирования конфликта являются мирные переговоры. Как отметил Рубио, США обсуждали с Украиной в Джидде территориальные уступки.

Глава Госдепа также не стал подтверждать информацию о возможном визите спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Трамп заявил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться с вопросом о реакции России на предложение о 30-дневном перемирии на Украине. По словам пресс-секретаря президента, сначала Москва должна эту информацию получить.