Трамп: США отправили эмиссаров в Москву на переговоры о прекращении огня

Фото: AP Photo/Alex Brandon, File

Соединенные Штаты надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

"Теперь это зависит от России. <...> Люди едут в Россию, пока мы с вами тут разговариваем. Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России", – передает ТАСС слова американского лидера.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Трамп заявил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты призвали Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине. По его словам, единственным путем урегулирования конфликта являются мирные переговоры.