Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе указали, что документ закрепляет взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность двух стран, а также Союзного государства в целом.

Выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование странами потенциала своих отношений с другими государствами для предотвращения посягательств на безопасность. Кроме того, предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер.

Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

В начале февраля 2025 года Владимир Путин внес данный документ на ратификацию 5 февраля. Представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации был назначен замминистра иностранных дел России Александр Грушко. При этом в конце февраля президент РФ подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он был заключен на десять лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды. Документ вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами.