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Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации", – говорится в документе.

Соответствующий договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что у границ страны находятся незаконные вооруженные формирования, которые планируют вторгнуться в Белоруссию.

