26 января, 16:47Политика
Лукашенко заявил, что одного комплекса "Орешник" достаточно для защиты Белоруссии
Фото: Министерство обороны РФ
Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для обеспечения безопасности республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил. Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только "Орешник" производит", – приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Как отмечал лидер республики, Белоруссия получит баллистическую ракетную систему "Орешник" со дня на день. Предполагается, что боевой комплекс будет размещен на белорусской территории ближе к Смоленску.
В ноябре Россия ударила системой "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это был ответ на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.
Владимир Путин отмечал, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил он.
Путин заявил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире