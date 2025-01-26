Лукашенко заявил, что одного комплекса "Орешник" достаточно для защиты Белоруссии

Фото: Министерство обороны РФ

Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для обеспечения безопасности республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил. Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только "Орешник" производит", – приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Как отмечал лидер республики, Белоруссия получит баллистическую ракетную систему "Орешник" со дня на день. Предполагается, что боевой комплекс будет размещен на белорусской территории ближе к Смоленску.

В ноябре Россия ударила системой "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это был ответ на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Владимир Путин отмечал, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил он.