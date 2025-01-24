Шойгу заявил, что НАТО наращивает потенциал у границ Союзного государства

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Страны НАТО активно наращивают военный потенциал на восточных границах Союзного государства России и Белоруссии, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Повышается интенсивность военных учений вблизи территории России и Белоруссии с отработкой не только оборонительных, но и наступательных действий", – сказал он в интервью с ТАСС.

Североатлантический альянс "понижает порог применения ядерного оружия", а также укрепляет роль ядерных сил в военном планировании, что привело к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Шойгу резюмировал, что политика западных стран стала откровенно враждебной для России.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что у границ Белоруссии находятся незаконные вооруженные формирования с планами вторжения на территорию страны. В свою очередь, Владимир Путин пообещал, что Москва сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии. Все угрозы в адрес Минска будут рассматриваться как аналогичные угрозы России.

