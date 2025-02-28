Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что договор был заключен на десять лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды. Документ вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами.

Президент внес данный документ на ратификацию 5 февраля. Представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации был назначен замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

По словам российского лидера, для решения таких задач государства могут использовать все свои силы и средства. Речь идет также и о российском тактическом ядерном оружии на территории Белоруссии.

Путин объяснял, что условия возможного применения этого оружия зафиксированы в обновленной ядерной доктрине. Его разрешается использовать в оборонительных целях в случае ответа на возможное нападение.