28 февраля, 20:38Политика
Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что договор был заключен на десять лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды. Документ вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами.
Президент внес данный документ на ратификацию 5 февраля. Представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации был назначен замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.
По словам российского лидера, для решения таких задач государства могут использовать все свои силы и средства. Речь идет также и о российском тактическом ядерном оружии на территории Белоруссии.
Путин объяснял, что условия возможного применения этого оружия зафиксированы в обновленной ядерной доктрине. Его разрешается использовать в оборонительных целях в случае ответа на возможное нападение.