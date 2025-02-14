Комитет ГД по обороне одобрил ратификацию договора с Белоруссией о безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по обороне поддержал ратификацию договора, который был подписан с белорусской стороной о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Заключение ведомства опубликовано в думской базе данных.

В отзыве комитета сказано, что ратификация договора соответствует интересам РФ и является необходимой в условиях нынешней военно-политической ситуации. Кроме того, депутаты указали, что это соглашение положительно скажется на обеспечении военной безопасности как России, так и Белоруссии.

При этом профильный комитет нижней палаты парламента по делам СНГ пока еще не рассматривал документ.

Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией 5 февраля. Он также назначил замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко официальным представителем российского президента при рассмотрении вопроса о ратификации.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что этот законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. С его слов, данный документ позволит обеспечить защиту суверенитета РФ и Белоруссии и их территориальную целостность.

