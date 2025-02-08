ГД может ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в феврале может ратифицировать договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Такое решение принял комитет ГД по делам СНГ, сообщается в думской электронной базе.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что этот законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. С его слов, данный документ позволит обеспечить защиту суверенитета РФ и Белоруссии и их территориальную целостность.

Владимир Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией 5 февраля. Он также назначил замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко официальным представителем российского президента при рассмотрении вопроса о ратификации.