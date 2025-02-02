Администрация Лукашенко анонсировала первый визит главы РБ в РФ после переизбрания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию для проведения переговоров с Владимиром Путиным впервые после переизбрания на пост главы республики, заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.

"Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", – рассказал он в беседе с телеканалом Беларусь 1.

Кроме того, Лукашенко может посетить дружественные страны, отметил Крутой. По его словам, главе республики уже поступили приглашения в другие государства, однако они пока находятся на рассмотрении МИД страны. Также лидеров других государств ждут в Белоруссии.

"Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", – обратил внимание Крутой.

Между тем Лукашенко начал подготовку к Всебелорусскому народному собранию и традиционному обращению к парламенту и народу. На этих мероприятиях он назовет ориентиры социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.

Выборы главы Белоруссии завершились 26 января в 20:00. Лукашенко получил на них 86,82% голосов.

В Кремле отметили, что Россия не принимает во внимание критику западных стран по поводу президентских выборов в Белоруссии. Такая реакция Запада была предсказуемой, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.