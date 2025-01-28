Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне

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Выборы в Белоруссии прошли на высоком организационном уровне и без потрясений. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Панафриканского парламента.

"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. <...> Надеюсь, вам удалось увидеть наши возможности, удостовериться в готовности к диалогу с вами", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Выборы главы Белоруссии завершились 26 января в 20:00. Лукашенко получил на них 86,82% голосов.

В Кремле отметили, что Россия не принимает во внимание критику западных стран по поводу президентских выборов в Белоруссии. Такая реакция Запада была предсказуемой, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.