Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 87,6% голосов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось в 20:00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины принявших участие в голосовании граждан. Предварительные результаты выборов будут объявлены в ночь на 27 января.

Отмечается, что экзитполл проводился на более чем 300 участках для голосования.

Между тем явка на президентских выборах в Белоруссии составила уже 81,5% по данным на 18:00. Из граждан страны, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали уже 107 человек.

В свою очередь, члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.

Кандидатами на должность президента являются Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Действующий белорусский лидер принял участие в голосовании утром. Он отдал свой голос на участке № 1 Центрального района Минска.