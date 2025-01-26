Члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии

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Члены ЦИК РФ в ходе наблюдения за процедурой голосования в Белоруссии не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в республике, отметил представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев.

"И представители избиркомов, и наблюдатели отмечали высокую мотивацию и ответственность избирателей, которые использовали возможности, предоставленные для голосования, как на участках, так и в ходе выездов к избирателям, заявки на которые можно подавать до 18:00 в день голосования", – приводит РИА Новости его слова.

Также Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов, в том числе по информированию населения. В результате к 16:00 явка превысила 75%, добавил он.

Прибывшие члены ЦИК РФ наблюдали за выборами в Белоруссии и в дни досрочного голосования, 24 и 25 января.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. Кандидатами на должность являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Лукашенко принял участие в голосовании утром. Он отдал свой голос на участке № 1 Центрального района Минска.