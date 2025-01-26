ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Более 50% избирателей уже проголосовали в рамках выборов президента Белоруссии. В связи с этим выборы были признаны состоявшимися, сообщил заместитель председателя ЦИК республики Алексей Башан. Его слова приводит ТАСС.

По последним данным, явка составила 56,64%.

Участие в голосовании на выборах президента республики принял и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Свой голос он отдал на участке № 1 Центрального района Минска.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. Кандидатами на должность являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Миссия наблюдателей ШОС не выявила каких-либо нарушений в ходе выборов в Белоруссии по итогам пяти дней предварительного голосования. При этом явка граждан, которые решили досрочно проголосовать на выборах президента Белоруссии, составила 41,81%.

