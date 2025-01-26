Евросоюз назвал выборы в Белоруссии фиктивными

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Евросоюз считает выборы президента в Белоруссии фиктивными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы дипломатии сообщества Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

Как отмечают авторы документа, решение пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по демократическим институтам и правам человека всего за 10 дней до выборов помешало получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в том, кто будет управлять страной", – говорится в документе.

Также отмечается, что ЕС продолжит вводить санкции против властей Белоруссии.

Между тем члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. Кандидатами на должность являются действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Лукашенко принял участие в голосовании утром. Он отдал свой голос на участке № 1 Центрального района Минска.