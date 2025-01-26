ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии составила 75,49%

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Явка на выборах президента Белоруссии составила 75,49% по данным на 16:00. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

"Всего приняло участие в голосовании 75,49% граждан, включенных в списки для голосования", – приводит слова Карпенко РИА Новости.

Участие в голосовании ранее принял действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Свой голос он отдал на участке № 1 Центрального района Минска.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. Кандидатами на должность являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Миссия наблюдателей ШОС не выявила каких-либо нарушений в ходе выборов по итогам пяти дней предварительного голосования.