ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5%

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Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 81,5% по данным на 18:00. Об этом заявила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская.

"В целом по стране приняли участие в голосовании 81,5% наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах", – цитирует ее РИА Новости.

Балдовская добавила, что из граждан страны, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали уже 107 человек.

Между тем члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. Кандидатами на должность являются действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Между тем Лукашенко принял участие в голосовании утром. Он отдал свой голос на участке № 1 Центрального района Минска.