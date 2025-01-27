Лукашенко побеждает на выборах главы Белоруссии с 86,82% голосов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах с 86,82% голосов. За него проголосовали 5 136 293 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко.

По его словам, ЦИК признала выборы состоявшимися. В них приняли участие 85% граждан от населения государства.

Карпенко отметил, что за время проведения выборов в ЦИК не поступало жалоб граждан или наблюдателей, которые могли бы повлиять на результаты.

Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с переизбранием на должность президента Белоруссии и пожелал ему новых успехов в работе, а также здоровья и благополучия.

Выборы президента Белоруссии завершились 26 января в 20:00. Следом за Лукашенко расположился первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков с 3,21% голосов.

По данным МВД республики, таких спокойных выборов в стране еще не было, обстановка полностью контролировалась.

Между тем страны Евросоюза назвали прошедшие в Белоруссии выборы фиктивными. Однако члены ЦИК РФ не нашли нарушений.