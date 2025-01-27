Глава ЦИК Белоруссии Карпенко заявил, что в стране избрали президента

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В Белоруссии избрали нового президента. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко во время пресс-конференции.

"Можете поздравить республику Белоруссию, мы избрали президента", – приводит ТАСС слова Карпенко.

По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко продолжает лидировать на президентских выборах с 86,82% голосов.

На втором месте находится первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков с 3,21% голосов. Следом за ним идут председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич (2,02%), предприниматель Анна Канопацкая (1,86%) и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк (1,74%).

Кроме того, 3,60% голосов были отданы против всех кандидатов.

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось 26 января в 20:00. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии превысила 85%. По данным МВД Белоруссии, таких спокойных выборов в стране еще не было, обстановка полностью контролировалась.

Страны Евросоюза назвали прошедшие в Белоруссии выборы фиктивными. В ЕС отметили, что решение пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по демократическим институтам и правам человека всего за 10 дней до выборов помешало получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса.

Между тем члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.