ЦИК: итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%

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Итоговая явка на выборах президента Белоруссии превысила 85%. Об этом рассказал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

"По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7%", – цитирует РИА Новости Карпенко.

Как подчеркнул председатель ЦИК, злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан на выборах не зафиксировано. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках в регионах в целом была спокойная, заключил он.

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось в 20:00. Предварительные результаты выборов будут объявлены в ночь на 27 января. По данным экзитпола, действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов.

Лукашенко принял участие в голосовании утром. Он отдал свой голос на участке № 1 Центрального района Минска.

Между тем члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.