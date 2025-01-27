МВД Белоруссии: таких спокойных выборов в стране еще не было

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Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что таких спокойных выборов в стране еще не было, обстановка полностью контролируется. Министр выразил благодарность гражданам страны за правопослушное поведение.

"Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию – таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было. Об этом свидетельствуют цифры и, главное, отмечают люди", – цитирует Кубракова ТАСС.

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось в 20:00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины принявших участие в голосовании граждан.

Действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов.

Члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.