Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность президента Белоруссии. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

По мнению Путина, победа действующего белорусского лидера с большим отрывом от других кандидатов на выборах говорит о высоком авторитете Лукашенко и поддержке населением политического курса, которого придерживается республика.

Глава государства отметил, что за последнее время России и Белоруссии удалось многое сделать для укрепления дружественных связей между двумя странами. Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию российско-белорусских отношений и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Президент РФ пожелал Лукашенко новых успехов в его работе, а также здоровья и благополучия.

"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", – сказано в телеграмме.

Выборы президента Белоруссии завершилось 26 января в 20:00. Действующий глава республики Лукашенко одержал победу с 86,82% голосов. Следом за ним расположился первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков с 3,21% голосов.

Итоговая явка на выборах в Белоруссии составила более 85%. По данным МВД республики, таких спокойных выборов в стране еще не было, обстановка полностью контролировалась.

Между тем страны Евросоюза назвали прошедшие в Белоруссии выборы фиктивными. Однако члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии.

