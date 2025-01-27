МИД Польши разочаровался результатами выборов президента Белоруссии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

МИД Польши остался разочарован итогами выборов президента Белоруссии. Это следует из заявления ведомства, размещенного на сайте.

По мнению министерства, выборы белорусского лидера прошли в условиях нарушения основных демократических процедур.

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось 26 января в 20:00. Действующий глава республики Александр Лукашенко одержал победу с 86,82% голосов. На втором месте расположился первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков с 3,21% голосов.

Итоговая явка на выборах в Белоруссии превысила 85%. По данным МВД республики, таких спокойных выборов в стране еще не было, обстановка полностью контролировалась.

Между тем страны Евросоюза назвали прошедшие в Белоруссии выборы фиктивными. В ЕС отметили, что решение пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам человека всего за 10 дней до выборов помешало получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса.

Однако члены ЦИК РФ не нашли нарушений, влияющих на исход выборов в Белоруссии. Представитель Центризбиркома РФ Павел Андреев отдельно обратил внимание на высокий уровень организации работы избиркомов.

