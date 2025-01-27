27 января, 12:38Политика
Песков заявил, что Москва не принимает во внимание критику выборов в Белоруссии
Фото: kremlin.ru
Москва не принимает во внимание критику Запада по поводу выборов президента Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что подобная реакция западных государств была предсказуемой.
"Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства", – добавил он.
Песков также отметил, что Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с переизбранием и с успешным завершением выборов. По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль присоединяется к заявлениям российского президента.
Выборы главы Белоруссии завершились 26 января в 20:00. Лукашенко побеждает на них с 86,82% голосов. Следом за ним расположился первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков с 3,21% голосов.
Между тем страны Евросоюза назвали прошедшие в Белоруссии выборы фиктивными. Однако члены ЦИК России не выявили на них каких-либо нарушений.