Песков заявил, что Москва не принимает во внимание критику выборов в Белоруссии

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Москва не принимает во внимание критику Запада по поводу выборов президента Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что подобная реакция западных государств была предсказуемой.

"Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства", – добавил он.

Песков также отметил, что Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с переизбранием и с успешным завершением выборов. По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль присоединяется к заявлениям российского президента.

Выборы главы Белоруссии завершились 26 января в 20:00. Лукашенко побеждает на них с 86,82% голосов. Следом за ним расположился первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков с 3,21% голосов.

Между тем страны Евросоюза назвали прошедшие в Белоруссии выборы фиктивными. Однако члены ЦИК России не выявили на них каких-либо нарушений.