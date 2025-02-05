Договор России и Белоруссии позволит применять ядерное оружие в случае агрессии

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Россия может применить ядерное оружие в случае применения обычного или другого вида оружия против нее или Белоруссии в случае, если оно создает угрозу суверенитету государств, указано в договоре между странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор с Белоруссией. Документ был подписан в Минске в декабре прошлого года. Он доступен в думской базе данных.

В документе отмечается, что, если Россия или Белоруссия столкнутся с угрозой, стороны сразу же начнут переговоры, чтобы разработать совместные ответные действия.

Подчеркивается, что отношения двух стран не направлены против других государств. Они будут строиться на основе принципов устава ООН и других норм международного права.

Соглашение предполагает размещение воинских формирований России и создание военных объектов на территории Белоруссии, чтобы предотвратить или отразить акты агрессии со стороны противников.

"Настоящий договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки", – уточняется в документе.

При этом страны могут в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий соглашения, максимум за полгода сообщив другой стороне о своем решении.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что никакие международные обязательства России не определяют порог ядерного сдерживания. Глава Генштаба подчеркнул, что обновление ядерной доктрины было обусловлено "негативными изменениями военно-политической обстановки" в мире. По его словам, границы ядерного сдерживания определяются лишь "необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз".