Герасимов: порог ядерного сдерживания не определен международными обязательствами РФ

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Никакие международные обязательства России не определяют порог ядерного сдерживания, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава Генштаба подчеркнул, что обновление ядерной доктрины России было обусловлено "негативными изменениями военно-политической обстановки" в мире.

"Новые основы госполитики стали поводом для развертывания на Западе активной пропагандистской кампании с обвинениями в адрес России в усилении ядерной риторики и стремлении снизить порог ядерного сдерживания", – подчеркнул Герасимов.

По его словам, границы ядерного сдерживания определяются лишь "необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз".

Ранее Герасимов заявил, что все задачи, которые российское руководство поставило перед Вооруженными силами России в 2024 году, были выполнены. В ходе брифинга для военных атташе иностранных государств глава Генштаба подчеркнул, что ВС РФ продолжают развиваться – идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений.