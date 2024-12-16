Путин допустил снятие с России ограничений по размещению ракет средней и меньшей дальности

Фото: depositphotos/labrador

Россия может снять с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США развернут такие системы, заявил Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

При этом Россия будет своевременно и комплексно реагировать на возможное развертывание РСМД США в странах Европы и Азии, а также поддерживать свой потенциал и развитие ядерных сил.

"Безусловно, одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы", – добавил Путин.

При учете геополитической напряженности Россия вынуждена принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Однако втягиваться в гонку вооружений, которая может нанести ущерб социально-экономическому развитию, страна не собирается. По словам президента, меры принимаются аккуратно и взвешенно.

Кроме того, Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не "бряцания" вооружением, подчеркнул Путин. Он заявил, что обновлением ядерной доктрины были уточнены базовые принципы применения такого рода оружия.

Ранее о возможности развертывания РСМД в Азии в ответ на действия США говорил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он возложил всю ответственность за происходящую эскалацию на политику Европы и США, которые помогают "преступным замыслам" Украины.

При этом Россия, подчеркнул Рябков, соблюдает все ограничения по Договору по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Применение "Орешника" в это же время не имеет отношения к этому договору.